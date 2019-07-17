مركز العمليات الأمنية يستجيب لمواطن أبلغ عن احتباس خاتم في أصبع زوجته

جدة - عمرو شويل أبلغ مواطن من حي الروابي في جدة، المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عن احتباس خاتم في أصبع زوجته، ما تسبب لها بالضرر.

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، على تويتر الواقعة، مؤكدا إنهائها من خلال الجهات المختصة.