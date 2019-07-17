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مركز العمليات الأمنية يستجيب لمواطن أبلغ عن احتباس خاتم في أصبع زوجته

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الان تتابع مركز العمليات الأمنية يستجيب لمواطن أبلغ عن احتباس خاتم في أصبع زوجته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مواطن من حي الروابي في جدة، المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عن احتباس خاتم في أصبع زوجته، ما تسبب لها بالضرر.

 

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ، على تويتر الواقعة، مؤكدا إنهائها من خلال الجهات المختصة.

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