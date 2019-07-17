اخبار الخليج

قطر تعقد اتفاقا مع إيران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© Sputnik . Natalia Seliverstova

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أشار المدير العام للطب البيطري في محافظة بوشهر الإيرانية، مرتضى بحراني، إلى تطوير العلاقات التجارية مع قطر، قائلاً "سيتم توسيع التبادلات التجارية بين إيران وقطر عبر موانئ بوشهر".

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن بحراني أشار اليوم الأربعاء خلال لقائه رئيس منظمة الطب البيطري ومدير الحجر الصحي في قطر، إلى ضرورة توفير التسهيلات لتطوير تجارة الماشية بين إيران وقطر، من خلال موانئ محافظة بوشهر، مؤكداً على مسألة المراقبة والإشراف البيطري على نقل الماشية من بوشهر.

ولفت إلى تطور التعاون التجاري بين إيران وقطر قائلاً: بالإضافة إلى دراسة حالة عبور الماشية، ناقشنا مع الجانب القطري قضايا أخرى مثل تصدير المنتجات الحيوانية الخام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعقد اتفاقا مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا