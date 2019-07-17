قطر تعقد اتفاقا مع إيران

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© Sputnik . Natalia Seliverstova
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن بحراني أشار اليوم الأربعاء خلال لقائه رئيس منظمة الطب البيطري ومدير الحجر الصحي في قطر، إلى ضرورة توفير التسهيلات لتطوير تجارة الماشية بين إيران وقطر، من خلال موانئ محافظة بوشهر، مؤكداً على مسألة المراقبة والإشراف البيطري على نقل الماشية من بوشهر.
ولفت إلى تطور التعاون التجاري بين إيران وقطر قائلاً: بالإضافة إلى دراسة حالة عبور الماشية، ناقشنا مع الجانب القطري قضايا أخرى مثل تصدير المنتجات الحيوانية الخام.
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