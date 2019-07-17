إيران: صدام أمطر مدننا بالصواريخ وعلى أمريكا عدم بيع السلاح لـ"الصداميين" الجدد

نقلت وكالة "تسنيم" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعوته، اليوم الأربعاء، عبر تغريدة على "تويتر" الولايات المتحدة إلى عدم بيع السلاح لمن أسماهم "الصداميين الجدد".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وقالت الوكالة، إن ظريف نشر في تغريدة له، "صورة للدمار الذي حدث في خرمشهر وغزة واليمن بفعل الأسلحة والدعم الأمريكي".

وبحسب "تسنيم"، فقد نوه ظريف إلى أن "صدام خلال 8 أعوام أمطر مدننا بالصواريخ والقنابل التي زوده بها الغرب والشرق بينما لم يقم أحد ببيع إيران أية وسيلة للدفاع. قائلا، لم يكن لدينا أي خيار سوى أن نصنع بأنفسنا وسيلة الدفاع والآن يشتكون من ذلك".

ولفت الوزير الإيراني إلى "ضرورة أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية بيع السلاح للصداميين الجدد بدلا من التطرق إلى قضايا هامشية".