الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لمساعدة السودان فور تشكيل حكومة مدنية

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© REUTERS / STRINGER
وأضافت "من المهم أن يواصل الطرفان الآن مناقشاتهما حول القضايا المعلقة وأن يبرما على الفور اتفاقا دستوريا كما هو متوقع"، مؤكدة أنه "بمجرد إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار".
ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة إثيوبية وإفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
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