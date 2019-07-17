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القاهرة – سبوتنيك. وجاء على الموقع الرسمي للوزارة السعودية، اليوم الأربعاء "تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام".
© AFP 2019 / Bandar Aldandani
وترفض قطر إرسال حجاج ومعتمرين إلى المشاعر المقدسة في السعودية، من دون اتفاق حكومي، بين الدولتين.
كما لا توافق الدوحة على إرسال الحجاج، عبر دولة ثالثة، وتطالب بالسماح لشركة طيران "القطرية" - الناقل الوطني- بنقلهم، غير أن السعودية ترفض، منذ قطع العلاقات بين الدولتين، في 5 يونيو/ حزيران 2017، السماح لشركة الطيران القطرية وشركات الطيران المسجلة بالدولة، باستخدام المجال الجوي السعودي.
وأفادت التقارير الإعلامية، في أوقات سابقة، بأن أعدادا من الحجاج القطريين تمكنت من الوصول إلى الأماكن المقدسة، عبر دول أخرى، العام الماضي وقبل الماضي، وخاصة بعد أن تم تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرة الحج لهم، من قبل السلطات السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تخصص موقعا إلكترونيا لتسجيل الحجاج القطريين وتدعو الدوحة إلى عدم حجبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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