اغتيال نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Sky News Arabia عاجل أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في أربيل، الأربعاء، بمقتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق واثنين من الدبلوماسيين الأتراك في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق.

وأوضح أن مسلحين اثنين أطلقا النار على الدبلوماسيين الأتراك الثلاثة بينما كانا يتناولون الطعام في أحد المطاعم في مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق.

وذكر أن قوات الأمن في كردستان العراق طوقت مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وتبحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.