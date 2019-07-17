اغتيال نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Sky News Arabia عاجل
أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في أربيل، الأربعاء، بمقتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق واثنين من الدبلوماسيين الأتراك في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق.
وذكر أن قوات الأمن في كردستان العراق طوقت مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وتبحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.
وقال إن مدير الأمن في كردستان العراق يشرف بنفسه على التحقيق في ملابسات الحادث، استنادا إلى كاميرات المراقبة في المكان.
وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيين في مدينة أربيل شمالي العراق. ويقع المطعم الذي شهد الهجوم في منطقة راقية بالمدينة.
ودأبت تركيا على قصف مواقع تابعة لجماعات كردية مسلحة في كردستان العراق تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني التركي المحظور في البلاد.
ويخضع الحي الذي وقع فيه الحادث إلى مراقبة أمنية كثيفة، إذ يضم عددا كبيرا من مقرات القنصليات ويقطن فيه عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.
شاهد: افتتاح أكبر مسجد في تركيا
Euronews (Ar)
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: النيران تلتهم غابة في كرواتيا بالقرب من موقع مهرجان للموسيقى
قام رجال الإطفاء الكرواتيون بإطفاء النيران المتفرقة بعد اندلاع حريق في غابات حول موقع مهرجان موسيقي في جزيرة باغ الأدرياتيكية يوم الثلاثاء (16 يوليو)، بعد أكثر من 12 ساعة من انتشاره. أدت الرياح القوية والعاتية أحيانًا إلى اشتعال النار بسرعة، مما أجبر الآلاف من رواد المهرجان على الابتعاد واللجوء إلى أماكن لم تصلها النيران. وقال منظم مهرجان "فريش آيلاند": تم إجلاء الأشخاص إلى أماكن آمنة، حتى يستمر المهرجان في وقت لاحق بعد إطفاء الحرائق بالكامل. وقد تم نشر أكثر من 60 رجل إطفاء و21 مركبة إلى جانب ثلاث طائرات لإخماد الحرائق. وقال رجال الاطفاء إن الحريق تحت السيطرة ولا يهدد الأشخاص أو المباني. وقالت الشرطة إنها ستحقق في أسباب الحريق بعد إخماده بالكامل. للمزيد على يورونيوز: موجة الحر في أوروبا.. إسبانيا تكافح حرائق اشتعلت في غابات كتالونيا لم تشهدها منذ 20 عاما أبرز لقطات الأسبوع.. حريق بمتجر ألعاب نارية وافتتاح متحف لفضلات البشر شاهد: مقتل امرأة وإصابة 13 في حريق بمحطة طاقة خارج موسكو
Euronews (Ar)
-
شاهد: إندونيسيا تواجه سلسلة من الزلازل ألحقت أضرارا جسيمة بالبنايات
هز زلزال عميف جزيرة بالي الإندوينسية الثلاثاء، وتسبب في حالة من الذعر وألحق أضرارا كبيرة بالبنايات، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريشتر، كان في البحر على بعد 82 كيلومترا جنوب غرب مدينة دينباسار في بالي، وكان على عمق 91 كيلومترا. وذكرت وكالة الجيوفيزياء الاندونيسية أن قوة الزلزال غير قادرة على التسبب في تسونامي. ونشرت الوكالة الوطنية للكوارث مقطع فيديو على (تويتر) يظهر الأضرار التي لحقت بأحد مداخل منتجع "نوسا دوا" الراقي في بالي. ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.3 درجة وقع في جزر الملوك بشرق إندونيسيا يوم الأحد مما أسفر عن مقتل امرأة ونشر الفزع بين السكان. وأشارت الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث عبر تويتر إلى أن امرأة لقيت حتفها بسبب الزلزال في منطقة ساوث هالماهيرا. وأضافت أنها سجلت ما لا يقل عن 30 هزة ارتدادية خلال أقل من أربع ساعات على الزلزال الرئيسي. اقرأ أيضا على يورونيوز: المحامي مايكل أفيناتي يتهم المغني آر كيلي بدفع مليوني دولار لشراء صمت إحدى ضحاياه الجزائر تخصص أزيد من 35 طائرة لنقل مناصري "محاربي الصحراء" إلى القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا ترامب يستمر في هجومه "العنصري" على نائبات بالكونغرس رغم انتقاده من طرف مشرعين هذا ووقع الزلزال بعد ساعات من زلزال بلغت شدته 6.6 قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية إلى الجنوب من إندونيسيا. وقال إكسان سوبور، وهو مسؤول بالوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث، إن الناس في منطقة ساوث هالماهيرا القريبة من مركز الزلزال انتابهم الفزع وأسرعوا بالخروج من منازلهم. وانتقل سكان المناطق القريبة من المحيط إلى أراض أكثر ارتفاعا رغم تأكيد المسؤولين بأن الزلزال لن يؤدي إلى تسونامي.
Euronews (Ar)
-
فيديو: قراصنة يحتجزون 10 بحارة أتراك قبالة سواحل نيجيريا
Advertisements
قالت شركة شحن تركية ومتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم إن قراصنة مسلحين احتجزوا عشرة بحارة أتراك رهائن قبالة ساحل نيجيريا يوم الثلاثاء وأضافت أن ثمانية بحارة آخرين سالمون على متن سفينة الشحن (باكسوي-1). وأضافت شركة قاضي أوغلو دنيز جيليك أن السفينة التابعة لها والتي ترفع علم تركيا تعرضت للهجوم في خليج غينيا أثناء إبحارها من الكاميرون إلى ساحل العاج دون شحنة. وقالت الشركة في بيان "وفقا للمعلومات الأولية لا يوجد مصابون أو قتلى. الجهود مستمرة من أجل إطلاق سراح جميع الأفراد التابعين لنا سالمين". وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحكومة تتابع الأمر عن كثب وتدعو إلى إعادة البحارة سالمين. ورفض المتحدث الكشف عن المزيد من التفاصيل. والخطف والقرصنة من أجل الفدية في نيجيريا وخليج غينيا أمر شائع. إقرأ أيضاً: مرسوم ملكي: تعيين سفير جديد للأردن لدى قطر دبي تجرب نظاماً ذكياً جديداً على طرقاتها لفحص طالبي رخص القيادة تعرّف على الدولة الأكثر منحاً لتصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي؟
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
شاهد: افتتاح أكبر مسجد في تركيا
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.