دبي - بواسطة محمد فارس الفلافل قادمة إلى الرموز التعبيرية نهاية العام© Tech World قدمت بواسطة
كل فترة تنشر دفعة جديدة من الرموز التعبيرية الجديدة عبر أنظمة التشغيل وتطبيقات الدردشة والتي تعبّر عن ثقافات دول معينة لاسيما في مجال الأطعمة. وفي أحدث دفعة من الرموز التعبيرية هناك إيموجي خاص بالفلافل وهي أكلة شعبية تنتشر في عدد من الدول العربية.
لا نعلم من الذي صمم هذه الرموز التعبيريـة لكنها لا تبدو واقعية، إنها لا تبدو فعلاً كالفلافل التي يأكلها الناس كل يوم، خاصة اللون الأخضر بداخلها، وهذا التغير في التصميم مقارنة بالشكل الحقيقي ربما يعود لكون مصممها ليس عربياً ولم يذق الفلافل في حياته.
أيضاً تتضمن الدفعة الجديدة رمز تعبيري خاص بالزبدة وحيوان orangutan وهو من فصائل الغوريلا وكذلك حيوان الظربان الأمريكي.
ولذوي الاحتياجات الخاصة هناك رموز تعبيريـة خاصة بهم مثل الضرير وكلب الإرشاد والكرسي المتحرك واليد الصناعية.
الملاحظ عموماً الاختلاف الكبير في التصميم بين قوقل وآبل. وهذه الرموز التعبيرية الجديدة ستتاح للمستخدمين نهاية العام الجاري، وستضيف قوقل 65 رمز تعبيري جديد، في حين تضيف آبل 59 رمز تعبيري جديد في تحديثات أنظمة تشغيلها أواخر العام.
يذكر أن الكثير من الأطعمة الشعبية المحلية متاحة ضمن الرموز التعبيرية اليوم مثل التاكو وصندويش الكباب.
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التدوينة الفلافل قادمة إلى الرموز التعبيرية نهاية العام ظهرت أولاً على عالم التقنية.
الفلافل قادمة إلى الرموز التعبيرية نهاية العام
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