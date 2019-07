دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جالكسي نوت 10 سيدعم الشحن السريع بقوة 45W ولكن الشاحن المرفق 25W فقط سامسونج

مع إقتراب موعد الكشف عن سلسة جالكسي نوت 10 من سامسونج لازالت التسريبات تهطل باستمرار بشكل يومي تقريباً فبعد ان تعرفنا على الشكل الخارجي والتصميم حان الوقت للتعرف على بعض التفاصيل من الداخل.

من ناحية الكاميرا تشير آخر التقارير إلى ان الهاتف سيحمل نفس الكاميرا الموجودة في جالكسي S10 ولكن مع ميزة وحيدة جديدة هي ربما وجود مستشعر ToF.

يضيف التقرير ان سامسونج سوف تستخدم مستشعر 1/2.55 1.4μm بدقة 12MP للمرة الاخيرة حيث سيتم تطوير هذا المستشعر بشكل كلي في كاميرات جالكسي S11 العام القادم.

بالعودة إلى عنوان الخبر فقد أشارت أحدث التسريبات إلى ان سامسونج سوف تراهن على الشحن السريع كأحد أهم مزايا سلسلة جـالكسي نوت 10 وهذا ماتم تأكيده من خلال التقارير الدورية في الايام الماضية.

ستضع سامسونج شاحن بقوة 25W داخل الصندوق للهاتفي جـالكسي نوت 10 و جالكسي نوت 10 على الرغم من الأخير سيحظى بميزة دعم الشحن السريع بقوة 45W ولكن سوف تحتاج لشراءه بشكل منفصل.

هذه الخطوة بالتأكيد لن تعجب الكثير من جماهير جـالكسي نوت 10 لذلك ننتظر يوم 7 اغسطس القادم وهو الموعد الرسمي للكشف عن الجهاز لنعرف كيف ستبرر الشركة الكورية هذه الخطوة.

Note10 uses the same main camera S5K2L4 as the Galaxy S10, but with the previous year, Samsung will add new features to it (there is a very technical feature), Note10 is the end of the 1.4μm camera, starting from S11, Samsung camera will be a new beginning. pic.twitter.com/Xc36rEalqB