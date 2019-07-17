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جالكسي نوت 10 سيدعم الشحن السريع بقوة 45W ولكن الشاحن المرفق 25W فقط

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جالكسي نوت 10 سيدعم الشحن السريع بقوة 45W ولكن الشاحن المرفق 25W فقط سامسونج

مع إقتراب موعد الكشف عن سلسة جالكسي نوت 10 من سامسونج لازالت التسريبات تهطل باستمرار بشكل يومي تقريباً فبعد ان تعرفنا على الشكل الخارجي والتصميم حان الوقت للتعرف على بعض التفاصيل من الداخل.

من ناحية الكاميرا تشير آخر التقارير إلى ان الهاتف سيحمل نفس الكاميرا الموجودة في جالكسي S10 ولكن مع ميزة وحيدة جديدة هي ربما وجود مستشعر ToF.

يضيف التقرير ان سامسونج سوف تستخدم مستشعر 1/2.55 1.4μm بدقة 12MP للمرة الاخيرة حيث سيتم تطوير هذا المستشعر بشكل كلي في كاميرات جالكسي S11 العام القادم.

بالعودة إلى عنوان الخبر فقد أشارت أحدث التسريبات إلى ان سامسونج سوف تراهن على الشحن السريع كأحد أهم مزايا سلسلة جـالكسي نوت 10 وهذا ماتم تأكيده من خلال التقارير الدورية في الايام الماضية.

ستضع سامسونج شاحن بقوة 25W داخل الصندوق للهاتفي جـالكسي نوت 10 و جالكسي نوت 10 على الرغم من الأخير سيحظى بميزة دعم الشحن السريع بقوة 45W ولكن سوف تحتاج لشراءه بشكل منفصل.

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هذه الخطوة بالتأكيد لن تعجب الكثير من جماهير جـالكسي نوت 10 لذلك ننتظر يوم 7 اغسطس القادم وهو الموعد الرسمي للكشف عن الجهاز لنعرف كيف ستبرر الشركة الكورية هذه الخطوة.

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التدوينة جالكسي نوت 10 سيدعم الشحن السريع بقوة 45W ولكن الشاحن المرفق 25W فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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