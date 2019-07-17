دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تخطط لدفع تقنية Turbo 3.0 لهواتف P30 Lite وP20 Lite وأيضاً Nova3i و Y9 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي لدفع تقنية Turbo 3.0 لكرت الشاشة في مجموعة من إصدارات الشركة المتوسطة التي يأتي من بينها هواتف P30 Lite وP20 Lite و Nova3i وأيضاً Y9 من بين إصدارات أخرى للشركة.

بدأت العملاق الصيني مؤخراً في دفع تحديث واجهة EMUI 9.1 لسلسلة هواتف Mate 20، والتي جاءت بمجموعة من المميزات لمستخدمي الهواتف، وتأتي ميزة Turbo 3.0 لكرت الشاشة كأهم المميزات المقدمة في تحديث EMUI 9.1.

وتدعم تقنية برمجيات Turbo 3.0 لكرت الشاشة تجربة مميزة بآداء سريع في الألعاب، مع تحسينات في آداء كرت الشاشة، حيث تخطط هواوي لدفع هذه التقنية لمزيد من إصدارات الشركة التي لن تقتصر على الإصدارات المميزة فقط.

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ولقد أكدت هواوي اليوم على أن GPU Turbo 3.0 ستتوفر قريباً لهواتف P30 Lite، وP20 Lite، وNova3i، وY9 من بين إصدارات اخرى للشركة، حيث من المقرر أن تدعم تقنية The GPU 3.0 الهواتف المتوسطة بتحسينات في تجربة الألعاب مع تحسينات في إستهلاك طاقة البطارية.

ومن المقرر أن تدعم تقنية GPU Turbo 3.0 تحسين الآداء مع خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 10%، كما تقدم ميزة Turbo 3.0 الإستجابة السريعة في خاصية اللمس على الشاشة، وتعمل أيضاً على دعم ثبات معدل الإطارات وزيادة معدل الإطارات في الشاشة، على أن تدعم هذه التقنية مجموعة مميزة من الألعاب من بينها:

Fortnite

Knives Out

Battle Bay

Crazy Taxi

Real Racing 3

Into the Dead 2

NBA 2K19

Dragon Nest M

Duel Links

PES2019

DRAGON BALL LEGENDS

FIFA Mobile

Free Fire

Minecraft

Helix

Plants vs. Zombie Heroes

Subway Surfers

Brawl Stars

Speed Drifters

Mobile Legends: Bang Bang

Vainglory

Arena of Valor

Rules of Survival

NBA 2K18

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هذا الموضوع هواوي تخطط لدفع تقنية Turbo 3.0 لهواتف P30 Lite وP20 Lite وأيضاً Nova3i و Y9 ظهر على التقنية بلا حدود.