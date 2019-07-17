هذا الموضوع هواوي تخطط لدفع تقنية Turbo 3.0 لهواتف P30 Lite وP20 Lite وأيضاً Nova3i و Y9 ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة هواوي لدفع تقنية Turbo 3.0 لكرت الشاشة في مجموعة من إصدارات الشركة المتوسطة التي يأتي من بينها هواتف P30 Lite وP20 Lite و Nova3i وأيضاً Y9 من بين إصدارات أخرى للشركة.
بدأت العملاق الصيني مؤخراً في دفع تحديث واجهة EMUI 9.1 لسلسلة هواتف Mate 20، والتي جاءت بمجموعة من المميزات لمستخدمي الهواتف، وتأتي ميزة Turbo 3.0 لكرت الشاشة كأهم المميزات المقدمة في تحديث EMUI 9.1.
وتدعم تقنية برمجيات Turbo 3.0 لكرت الشاشة تجربة مميزة بآداء سريع في الألعاب، مع تحسينات في آداء كرت الشاشة، حيث تخطط هواوي لدفع هذه التقنية لمزيد من إصدارات الشركة التي لن تقتصر على الإصدارات المميزة فقط.
ولقد أكدت هواوي اليوم على أن GPU Turbo 3.0 ستتوفر قريباً لهواتف P30 Lite، وP20 Lite، وNova3i، وY9 من بين إصدارات اخرى للشركة، حيث من المقرر أن تدعم تقنية The GPU 3.0 الهواتف المتوسطة بتحسينات في تجربة الألعاب مع تحسينات في إستهلاك طاقة البطارية.
ومن المقرر أن تدعم تقنية GPU Turbo 3.0 تحسين الآداء مع خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 10%، كما تقدم ميزة Turbo 3.0 الإستجابة السريعة في خاصية اللمس على الشاشة، وتعمل أيضاً على دعم ثبات معدل الإطارات وزيادة معدل الإطارات في الشاشة، على أن تدعم هذه التقنية مجموعة مميزة من الألعاب من بينها:
- Fortnite
- Knives Out
- Battle Bay
- Crazy Taxi
- Real Racing 3
- Into the Dead 2
- NBA 2K19
- Dragon Nest M
- Duel Links
- PES2019
- DRAGON BALL LEGENDS
- FIFA Mobile
- Free Fire
- Minecraft
- Helix
- Plants vs. Zombie Heroes
- Subway Surfers
- Brawl Stars
- Speed Drifters
- Mobile Legends: Bang Bang
- Vainglory
- Arena of Valor
- Rules of Survival
- NBA 2K18
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هذا الموضوع هواوي تخطط لدفع تقنية Turbo 3.0 لهواتف P30 Lite وP20 Lite وأيضاً Nova3i و Y9 ظهر على التقنية بلا حدود.
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