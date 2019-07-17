شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سلطنة عمان خلال اجتماع الدورة العادية 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسنى وزير الإعلام فى سلطنة عُمان وفد السلطنة الذى شارك فى اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التى عقدت بالقاهرة، وبحثت قضايا الإعلام العربى المهمة ورؤاه الاستراتيجية، من أجل تطويره ليواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

وتم على هامش أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، تكريم سلطنة عُمان، حيث فاز برنامجها الإذاعى (عروس عروبتنا) بجائزة التميز الإعلامى للدورة الرابعة ليوم الإعلام العربي، والتى كانت مقررة هذا العام تحت شعار "القدس فى عيون الإعلام".

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وقد تسلم الجائزة هلال بن سالم المشيفرى مدير إذاعة سلطنة عمان، كما تم تكريم مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التى دعمت قضية القدس إعلاميًا.