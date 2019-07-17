شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى تواصل خروقاتها فى الحديدة وتقصف مواقع للجيش اليمنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأربعاء، مواقع للجيش اليمني في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" ان المليشيا الحوثية استهدفت بقذائف الهاون، مواقع متفرقة لقوات الجيش في منطقة الفازة، بمديرية التحيتا، كما استهدفت بمدافع الهاون مواقع للجيش في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.
كانت مليشيا الحوثي قد قصفت، مساء أمس، مواقع للجيش اليمني في مديرية التحيتا، ومواقع أخرى شرقي مدينة الحديدة، وتواصل مليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثى تواصل خروقاتها فى الحديدة وتقصف مواقع للجيش اليمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.