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واشنطن تدين هجوم أربيل وتصفه بالبشع

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العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

عبرت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، عن إدانتها الهجوم على موظفين في القنصلية التركية بمدينة أربيل، في إقليم كردستان شمال العراق، فيما وصفت الهجوم بـ"البشع".

وذكرت البعثة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تُدين بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، الهجوم البشع على موظفي القنصلية التركية في أربيل، ونتقدم بتعازينا القلبية للبعثة الدبلوماسية التركية".

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وأعربت عن تضامنها " في الدفاع عن سلامة الدبلوماسيين الأجانب والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن هجومًا مسلحًا غادرًا استهدف موظفين في القنصلية التركية أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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