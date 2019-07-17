أمريكا: 65 دولة ستبحث الأمن البحري في #الخليج

صحيفة الخليج الالكترونية أكّد المبعوث الأمريكي بشأن إيران برين هوك قرب اجتماع دولي في مملكة البحرين لبحث الأمن البحري والتهديدات الإيرانية للملاحة الدولية. وقال هوك إن 65 دولة ستجتمع خلال أسابيع في البحرين لبحث الأمن البحري في الخليج. Advertisements وتُهدد إيران الملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج العربي من خلال استهداف ناقلات النفط الأمر الذي يجب على المجتمع الدولي التصدي له.

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