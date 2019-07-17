شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تطوير منفذ سفوان - العبدلى لتعزيز التبادل التجارى مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان "إنه سيتم العمل على تطوير منفذ (سفوان - العبدلي) من أجل تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري البري مع العراق".

وأضاف الروضان - في تصريح صحفي خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) من مدينة البصرة العراقية - أن تطوير منفذ (سفوان - العبدلي) يأتي استكمالا لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته السابقة للعراق الشهر الماضي، ولزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

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وأوضح أن زيارته للبصرة تهدف إلى حل جميع المعوقات التجارية بين البلدين، والنهوض بها الى مستويات جيدة، مشيرا الى أنه سيتم أيضا اجراء زيارات مختلفة لعدد من المحافظات العراقية.

وشدد الروضان على أهمية تعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يصب في مصلحة الشعبين، مؤكدا حرص الكويت على تطوير العلاقات مع العراق، واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية.