محتال ينصب على مواطنين سوريين بمبالغ كبيرة ويكشف كيف صرفها

وبحسب "الوطن أون لاين"، أوقفت الشرطة في حمص محتالا امتهن عمليات النصب على المواطنين ‏وقام بجمع مبالغ مالية منهم قدرها 100 مليون ليرة سورية.‏

ونقل الموقع عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص أن ‏عددا من المواطنين تقدموا بمعروض إلى قسم شرطة باب السباع ادعوا فيه بإقدام ‏شخص بالنصب والاحتيال عليهم بمبالغ مالية كبيرة تقدر بحوالي 36 مليون ليرة سورية كانوا قد وضعوها لديه بموجب سندات أمانة بقصد تشغيلها مقابل ‏فوائد شهرية.‏

وأوضح المصدر أنه بعد البحث والتدقيق والتحقيقات تم التعرف على إسم الشخ، وبعد نصب كمين للمطلوب تمكن عناصر قسم شرطة باب ‏السباع من إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بأن جميع الشكاوي المقدمة ‏بحقه صحيحة، و أنه أخذ مبالغ مالية كبيرة منهم بقصد تشغيلها مقابل فؤاد مالية، و ‏أن جميع الأموال المودعة لديه خسرها بسبب الفوائد الضخمة التي كان يتقاضاها ‏أصحاب الأموال.‏

واعترف المحتال كيف أنفق الأموال التي حصل عليها، وكشف عن شرائه شقة سكنية بمبلغ ستة ‏عشر مليون ليرة سورية، و أعطى والده مبالغ مالية على دفعات تقدر بحوالي ‏واحد وعشرون مليون ليرة سورية، كما اعترف بتعامله مع عدة أشخاص آخرين ‏وأخذ مبالغ مالية منهم، و إن جميع المبالغ المالية التي جمعها من المواطنين تقدر ‏بمائة مليون ليرة سورية.‏

وأكد المصدر أن التحقيقات ما زالت مستمرة معه لمعرفة كامل تفاصيل قضايا ‏النصب والاحتيال، و سيجري العمل على تقديمه إلى القضاء المختص بعد ذلك ‏لينال جزائه العادل.‏