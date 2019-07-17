- 1/2
- 2/2
ذكر متعاملون في السوق الموازية، أن قيمة الجنيه السوداني صعدت أمام الدولار في تداولات اليوم، مقارنة بالأيام الماضية.
© REUTERS / STRINGER
وأرجعوا ارتفاع العملة المحلية، إلى التوقيع على الاتفاق السياسي بين الفرقاء في البلاد، متوقعين مزيدا مع الصعود عقب التوقيع على الإعلان الدستوري المقرر، يوم الجمعة.
ووقع الفرقاء السودانيون، اليوم الأربعاء في الخرطوم، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى التغيير. وفقا لـ"الأناضول".
ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاتفاق السياسي... الجنيه السوداني يتنفس الصعداء ويسجل صعودا أمام الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.