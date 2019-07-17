تأجيل توقيع الإعلان الدستوري بين "العسكري" و"قوى التغيير" إلى الجمعة

تقرر تأجيل توقيع وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكرى السوداني وقوى الحرية والتغيير إلى يوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وأعلن في السودان، منذ قليل، الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى، التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، فيما أعلن أن الوثيقة الدستورية تم تأجيلها ليوم الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمجلس العسكري وقوى التغيير.
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