الدموع تغالب الوسيط الإثيوبي خلال توقيع اتفاق السودان

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انتشار قوات الجيش السوداني في الخرطوم انتشار قوات الجيش السوداني في الخرطوم سكاي نيوز عربية

مصر تبدأ استجواب عشماوي مصر تبدأ استجواب عشماوي سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO الدموع تغالب الوسيط الإثيوبي خلال توقيع الاتفاق "التاريخي" سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

حاول الوسيط الإثيوبي محمود درير مغالبة دموعه، خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق وصف بـ"التاريخي" بين المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة، الأربعاء.

ويظهر في المقطع المصور تأثر درير وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي، قائلا إنه "مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل".

وأضاف: "يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب".

وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الأفريقي إلى الديمقراطية.

وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين، بعد ليلة من محادثات ماراثونية، للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري من المتوقع أن يتم توقيعه الجمعة.