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مصرع 10 أشخاص جراء تفجير قنبلة جنوب شرق الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 لقى 10 أشخاص مصرعهم جراء تفجير قنبلة كانت مزروعة بجانب طريق قرب مدينة (بلعاد)، في محافظة شبيلي الوسطى جنوب شرق الصومال.

وقال شهود عيان - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إن الانفجار وقع بعد أن أطلق مجهولون النار على المدينة من رشاشات ثقيلة".

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ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم، فيما يرجح مراقبون محليون أن تكون حركة الشباب المتطرفة هي التي تقف وراء الاعتداء.

يذكر أن حركة (الشباب) - التي تم تأسيسها في الصومال عام 2004 - لها لائحة طويلة من الهجمات المرتكبة منذ 2008، باستخدام انتحاريين وسيارات ملغمة، وتخوض الحركة حربا ضد الحكومة الصومالية، كما تقوم بتنفيذ هجمات على دول تساند الحكومة في مواجهتها للمتشددين.

 

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