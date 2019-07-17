شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص جراء تفجير قنبلة جنوب شرق الصومال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لقى 10 أشخاص مصرعهم جراء تفجير قنبلة كانت مزروعة بجانب طريق قرب مدينة (بلعاد)، في محافظة شبيلي الوسطى جنوب شرق الصومال.
وقال شهود عيان - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إن الانفجار وقع بعد أن أطلق مجهولون النار على المدينة من رشاشات ثقيلة".
ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم، فيما يرجح مراقبون محليون أن تكون حركة الشباب المتطرفة هي التي تقف وراء الاعتداء.
يذكر أن حركة (الشباب) - التي تم تأسيسها في الصومال عام 2004 - لها لائحة طويلة من الهجمات المرتكبة منذ 2008، باستخدام انتحاريين وسيارات ملغمة، وتخوض الحركة حربا ضد الحكومة الصومالية، كما تقوم بتنفيذ هجمات على دول تساند الحكومة في مواجهتها للمتشددين.
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