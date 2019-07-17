شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : وصول 388 ألفا و521 حاجًا إلى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت المديرية العامة السعودية للجوازات وصول 388 ألفا و521 حاجا للمملكة قادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى يوم أمس.

وأوضحت المديرية فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء وبثته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 385 ألفا و430 حاجا ، فيما قدم عن طريق البر 1815 حاجًا وعبر البحر 1276 حاجاً.