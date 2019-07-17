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التعاون الإسلامى تُرحب باتفاق الخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، على إنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية لقيادة البلاد، في الفترة الانتقالية.

 

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ودعا العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء (واس) اليوم الأربعاء - المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم للسودان في هذه المرحلة الانتقالية ليعم السلام المستدام والأمن جميع ربوعه، كما ثمن الدور الفاعل للوساطة وللأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في إكمال هذه العملية السياسية ودعم السودان للخروج من الأزمة التي مر بها.

 

وأكد العثيمين استعداد المنظمة تسخير إمكانياتها لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، اتساقاً مع القرارات الصادرة على مستوى القمة والمجلس الوزاري.

 

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