شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا بالجزائر تأمر بإعادة فتح التحقيق فى قضيتى فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أمرت المحكمة العليا الجزائرية بإعادة فتح التحقيق في قضيتي فساد، في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها النيابة منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وقالت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأربعاء، إنه تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين، موضحة أن قضية "سوناطراك 1" تم نظرها بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، بينما نظرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قضية رجل الأعمال الجزائري عبد المومن خليفة.

Advertisements

وأصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة حكما في فبراير 2016 بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري بحق المتهم الرئيسي في قضية "سوناطراك 1"، آل اسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية "كونتال فونكوارك". وأصدرت الهيئة القضائية حكما آخر بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دينار جزائري بحق مزيان محمد رضا، نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، كما