شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص واحد بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأربعاء، فى العاصمة الصومالية مقديشيو. وذكر راديو (شابيلى) الصومالى أن الانفجار وقع خارج مركز شرطة وابيرى فى شارع مكة المكرمة بالعاصمة مقديشيو، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.. فيما لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.

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