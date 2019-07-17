شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ بتوزيع مليون شريحة اتصال وانترنت مجانا للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأطلقت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، أمس، مبادرة لجنة السقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تتضمن توزيع شرائح الاتصال، ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا" الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة الحجاج، بحسب صحيفة "مكة".

وقالت الصحيفة إن المشروع ينفذه فريق ميداني على مدى 24 ساعة، وأشارت إلى أنه "يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام، في بادرة نوعية تسهل على الحجاج التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحج في هذا البلد من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة السعودية.