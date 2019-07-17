مديرية أمن أربيل: الهجوم أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي ومواطن عراقي

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت مديرية أمن أربيل عن استشهاد دبلوماسي تركي من القنصلية التركية بالمدينة، ومواطن عراقي جراء هجوم مسلح إستهدفهم بمطعم في المدينة.
وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن أربيل، الأربعاء، أن السلطات ستوفر الحماية للدبلوماسيين الأتراك المتواجدين في الإقليم الكردي بشمال العراق، وأنها لن تسمح بزعزعة الاستقرار في الإقليم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن صاحب المطعم قوله، إن المهاجم كان يرتدي زيا مدنيا، ويحمل سلاحين، أطلق النار بشكل مباشر على موظفي القنصلية التركية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سيارات الإسعاف نقلت جثمان الدبلوماسي التركي إلى المستشفى.
وذكرت الوسائل أن القوات الأمنية أغلقت كافة مخارج مدينة أربيل للقبض على المهاجم أو المهاجمين.
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