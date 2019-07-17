- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
السودان / الاناضول
بأفكار مستوحاة من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني عمر، عمل ثوار من فنانين وفنانات غرافيتي على رسم جداريات في العاصمة الخرطوم للتعبير عن تطلعاتهم من أجل مستقبل أفضل في السودان.
وثقت تلك الجداريات المرسومة على الجدران في كل مكان الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر / كانون الثاني ضد نظام البشير والتي انتهت بالإطاحة به من قبل الجيش في أبريل / نيسان الماضي.
وتعكس الرسومات شعارات الثوار المطالبة بـ "الحرية والعدالة والسلام" وكانت أيضًا جزءً من حملات دعت لها قوى التغيير في السودان من أجل تنفيذ مطالبها وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
مهند خلف الله، أحد فناني الغرافيتي، قال للأناضول: "نعتبر أنفسنا أحد المبادرين الحقيقيين للثورة".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جداريات توثق الثورة السودانية وأحلامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.