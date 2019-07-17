جداريات توثق الثورة السودانية وأحلامها

السودان / الاناضول

بأفكار مستوحاة من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني عمر، عمل ثوار من فنانين وفنانات غرافيتي على رسم جداريات في العاصمة الخرطوم للتعبير عن تطلعاتهم من أجل مستقبل أفضل في السودان.

وثقت تلك الجداريات المرسومة على الجدران في كل مكان الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر / كانون الثاني ضد نظام البشير والتي انتهت بالإطاحة به من قبل الجيش في أبريل / نيسان الماضي.

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وتعكس الرسومات شعارات الثوار المطالبة بـ "الحرية والعدالة والسلام" وكانت أيضًا جزءً من حملات دعت لها قوى التغيير في السودان من أجل تنفيذ مطالبها وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

مهند خلف الله، أحد فناني الغرافيتي، قال للأناضول: "نعتبر أنفسنا أحد المبادرين الحقيقيين للثورة".

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