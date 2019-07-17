أستشهاد موظف في القنصلية التركية في أربيل بهجوم غادر

أنقرة/ توفيق دورول/الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن استشهاد أحد موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية، جراء هجوم مسلح إستهدفه أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، إن أحد موظفي القنصلية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

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وأضاف البيان :" نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

وأعربت الخارجية عن تعازيها لأسرة الشهيد، وكل الشعب التركي، متمنياً له من الله الرحمة ، والصبر لذويه.





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