تحذيرات من #أغذية لـ #الأطفال.. تضر مستقبلهم

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا مهما يتعلق بالأغذية الصناعية المقدمة للأطفال، لأنها تحتوي على كميات كبيرة جدا من السكر، داعية إلى تجديد المعايير المعمول بها في هذا الصدد، لتحسين تغذية الصغار.

وكان الفرع الأوروبي للمنظمة الأممية قد أجرى دراسة شملت نحو 8 آلاف منتج في أكثر من 500 متجر في فيينا وبلغاريا وهنغاريا، بين نوفمبر 2017 ويناير 2018.

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وخلصت الدراسة إلى أنه «في نصف المنتجات المشمولة بالدراسة يتأتى أكثر من 30% من السعرات الحرارية من السكر. كما أن حوالي ثلث المنتجات تحوي سكرا مضافا أو مُحليات اصطناعية»، حسبما ذكرت وكالة «France Presse».

وحذرت المنظمة من أن الاستهلاك الكبير للسكر قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وتسوس الأسنان، كما أنه قد يجعل الأطفال يفضلون السكر مدى حياتهم على المواد الغذائية الصحية، ما من شأنه أن يضر كثيرا بصحتهم.