دوامة القبول في الجامعات

صحيفة الخليج الإلكترونية

السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، هي مرحلة يتيه فيها اغلب الطلاب ما بين اختبارات القدرات واختيار مساراتهم في الحياة ما بعد الثانوية، هل يكمل دراسته؟ هل يكتفي بالشهادة الثانوية؟ ما التخصص الذي سيذهب على طريقه؟ كيف هي الحياة الجامعية؟ هل سأقبل في الجامعة؟

‏هذه المرحلة أستطيع ان اقول عنها أصعب مراحل الطالب الدراسية فمن بعدها سيختار مصيره في الحياة ويبدأ بالاعتماد على نفسه.

‏ولكن أصعب سؤال يؤرق الطلاب ويشغل بالهم ما هو التخصص الذي سيختاره؟ فيبدأ الناس بتوجيهه اختر هذا فهو مطلوب في الوظائف، ابتعد عن هذا فستندم لعدم توفر الوظائف له.

‏فيركز الناس على الحياة ما بعد الجامعة متناسين أهمية اختيار المسار الصحيح لقدرات الطالب فهذا هو ما سيحدد غالباً نجاح الطالب في حياته قبل الحياة الوظيفية، فلو دخل الطالب إلى تخصص يفوق قدراته فقط لأجل المسمى الوظيفي فقد يندم وتضيع سنواته بالتنقل بين التخصصات حتى يصل الى ما يستطيع التقدم فيه والتخرج منه.

‏دائماً احرص على توجيه نفسك ومعرفة قدراتك الخاصة بك قبل سؤال الناس فلكل انسان قدراته واتجاهاته، صحيح انه لا بد من الاستفسار عن المسار قبل التجربة ولكن ليس كل تجربة برهان على النجاح الاكيد لك.

بقلم

‏نداء أبا الخيل