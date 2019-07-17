كم سعرة حرارية للإنسان في اليوم حسب عمره؟

تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن 2.8 مليون إنسان يتوفون سنوياً نتيجة مضاعفات الوزن الزائد والبدانة، والتي تتضمن: السكري وأمراض القلب والسكتة. وتؤثر البدانة على الخصوبة، والمظهر، وتعيق الاستمتاع ببعض الأنشطة. وتلعب التعديلات الغذائية دوراً هاماً في نجاح محاولات التخسيس، سواء من ناحية اختيار الأطعمة قليلة السعرات، أو من ناحية ضبط حجم الوجبة.

عدد السعرات اليومية المناسب للرجل حسب عمره:

من 19 إلى 20 سنة: قليل النشاط 2600 سعرة. متوسط النشاط 2800 سعرة. نشيط 3000 سعرة.

من 21 إلى 30 سنة: قليل النشاط 2400 سعرة. متوسط النشاط 2600 إلى 2800. نشيط 3000 سعرة.

من 31 على 50 سنة: قليل النشاط 2200 إلى 2400 سعرة. متوسط النشط 2400 على 2600 سعرة. نشيط 2800 إلى 3000 سعرة.

51 سنة فأكثر: قليل النشاط 2000 إلى 2200 سعرة. متوسط النشاط 2200 إلى 2400 سعرة. نشيط 2400 إلى 2800 سعرة.

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عدد السعرات اليومية المناسب للمرأة حسب عمرها:

من 19 إلى 30 سنة: قليلة النشاط 1800 إلى 2000 سعرة. متوسطة النشاط 2000 إلى 2200 سعرة. نشيطة 2400 سعرة.

من 31 إلى 50 سنة: قليلة النشاط 1800 سعرة. متوسطة النشاط 2000 سعرة. نشيطة 2200 سعرة.

51 سنة فأكثر: قليلة النشاط 1600 سعرة. متوسطة النشاط 1800 سعرة. نشيطة 2200 سعرة.

فإذا أردت إنقاص الوزن عليك استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية المناسبة لسنك، شرط ألا يقل العدد عن 1500 سعرة للرجل، و1200 للمرأة.