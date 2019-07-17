تعليق الدوحة على الصاروخ القطري في إيطاليا يضعها أمام فخ كبير (تقرير خاص)

اليمن العربي - خاص

زعمت خارجية قطر ان الصاروخ الذي جرى ضبطه الإثنين في ايطاليا بحوزة اشخاص مناصرين لليمين المتطرف في عملية نوعية للشرطة الايطالية كان قد جرى بيعه الى دولة ثالثة عام 1994.

وفي تصريحات رسمية قالت المتحدثة باسم الخارجية لولوة الخاطر أنه قد "تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

ويرى مراقبون لـ "اليمن العربي" ان عدم تسمية الدوحة للدولة التي تزعم انها باعت لها ذلك النوع من الصواريخ، وضع النظام القطري في فخ كبير، بعد أن أثبتت بتلك التصريحات الرسمية صحة تعاملها مع جهات مجهولة وغير مسماه، مما ثير الشكوك حول مهاية الأهداف ومدى شرعيتها التي تسعى قطر إلى تحقيقها عبر جهات غير معلومة وبطرق غير قانونية.

وأكدوا ان صفقة الصواريخ التي تزعم قطر أنها أبرمتها مع دولة وصفتها بالصديقة لكنها لم تسميها، بحجة ان تلك الدولة تفضل عدم ذكر اسمها، دليل قاطع على أن تلك الصفقة تمت بطريقة غير شرعية ومنتهكة للقوانين الدولية، ما يعني انها زودت بها جماعات متطرفة أو جهات محظورة.

وأشاروا إلى ان القانون في بيع وتداول الأسلحة يمنع بيعها إلى جهات غير شرعية ومعلومة، كما يعد بيع الأسلحة في صفقات سرية حتى وان كان إلى جهات شرعية ومعلومة يعد انتهاكاً للقوانين الدولية ويشير إلى وجود أنشطة عسكرية مشبوهة تهدد الأمن والاستقرار المحلي والدولي.

وأوضحوا ان تحفظ قطر على اسم الدولة التي تزعم انها باعت لها تلك الصواريخ يكشف مدى كذبها وتزييفها للحقائق، بعد ان وضعها ذلك التصريح أمام باب مغلق، كونه لا يخرجها من التورط في ملكيتها لتلك الصواريخ التي تم ضبط احدها بحوزة جماعة متطرفة في إيطاليا، مالم تكشف عن اسم الدولة التي تزعم انها باعت لها تلك الصواريخ ولم تعد تملكها.

وأضافوا: لو كانت هناك من دولة اشترت تلك الصواريخ من قطر لأصبحت تلك الصواريخ تحمل اسم تلك الدولة وليس اسم قطر، خصوصاً ان الدوحة زعمت انها لم تعد تملك ذلك النوع من الصواريخ بعد ان باعتها على دولة صديقة عام 1994، أي ما يعني قبل 25 عاماً.

وتساءلوا : ان كان صحيحاً ما تزعمه قطر من بيع لتلك الصواريخ على دولة صديقة تتحفظ الدوحة على كشف اسمها نزولاً عند رغبة تلك الدولة، فما مصلحة قطر من بيع تلك الصواريخ في صفقة سرية وبطرق غير قانونية وبدون وثائق رسمية، وبقاء تلك الصواريخ تحمل اسمها، والتحفظ على اسم الدولة التي أصبحت تملكها، وتحمل خطيئة غيرها وتعريض أمنها القومي ومستقبل شعبها للخطر؟؟.

Advertisements

أسئلة قد لا يجد المتمعن في الاحداث لها إجابة غير رغبة قطر الجامحة في دعم الجماعات الارهابية، وشغفها في زعزعة أمن واستقرار البلدان الآمنة والمستقرة في كل العالم وليس في المنطقة فحسب.

وبهذا التصريح وضعت قطر نفسها في فخ كبير أما العالم، حيث كشف عن إصرارها في الدفاع عن الارهاب وتسترها على الجماعات الارهابية والدول المتورطة معها في دعم الارهابيين ومساندتهم واحتضانهم، كما أثبت تورطها في العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت العديد من المدن والعواصم في عدد من البلدان حول العالم.

وكانت الشرطة الإيطالية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة من بينها الصاروخ بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.

وقالت الشرطة "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة استخدمه الجيش القطري"، في إشارة إلى صاروخ ماترا.

وأشارت الشرطة الى ان الصاروخ كان "بدون شحنة متفجرة ولكنه قابل لإعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال".

وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة الى التحري حول ديل بيرغيولو الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق "واتساب".

وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة.

وشملت الاعتقالات الأخرى شملت سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.

وصاروخ "مانترا سوبر 530 أف" الفرنسي تحديث لصاروخ "آر 530" الذي دخل الخدمة عام 1980 ويبلغ مداه 25 كيلومترا وبإمكانه حمل 30 كيلوغراما من المتفجرات.

Advertisements