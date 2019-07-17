مديرية أسايش أربيل: الهجوم على المطعم أسفر عن مقتل شخصين أحدهما دبلوماسي تركي

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بغداد - سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن المديرية، اليوم الأربعاء "وقع هجوم مسلح اليوم على مطعم في أربيل وللأسف أسفر عن مقتل احد العاملين في القنصلية التركية ومواطن آخر وإصابة شخص".

وأضاف البيان "نحن إذ نند بشدة بهذه الحادثة ونعزي عوائل الضحايا فإننا نطمئن مواطني أربيل والمقيمين فيها وبالأخص الدبلوماسيين بأننا لن نسمح بأن يتزعزع الأمن والاستقرار في المدينة وقد بدأت التحقيقات وسينال الجناة جزاءهم العادل".

وأكدت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق، مقتل موظف بقنصليتها في إطلاق نار بأربيل. وأضافت في بيانها: نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم، وذلك حسب وكالة أنباء الأناضول "التركية".

​وأفادت معلومات، أوردتها شبكة "رووداو" الكردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه بين الضحايا.

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وذكرت الشبكة الكردية أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

ونقلت الشبكة عن مراسلها في أربيل، أن عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، كانوا موجودين بموقع الحادث وأن أحد القتلى هو نائب القنصل التركي"، لافتة إلى أن قوات الأمن توافدت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم، الذي شهد وقوع الحادث".

ونقل موقع "السومرية" عن مصادر أمنية في محافظة أربيل، قولها إن القنصل العام ومرافقيه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه في أربيل. ورجحت المصادر، أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.