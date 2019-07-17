لافروف يزور كوبا والبرازيل وسورينام في الفترة من 23 إلى 27 يوليو

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الروسية للصحفيين:
"في الفترة من 23 إلى 27 تموز/يوليو، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منطقة أميركا اللاتينية. سيقوم بزيارات رسمية إلى كوبا يومي 23 و 24 تموز/يوليو وسورينام يومي 26 و 27 تموز/يوليو، وسيشارك أيضًا في اجتماع لرؤساء وزارات خارجية دول البريكس في البرازيل يومي 25 و 26 تموز/يوليو".
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