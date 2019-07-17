موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الروسية للصحفيين: "في الفترة من 23 إلى 27 تموز/يوليو، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منطقة أميركا اللاتينية. سيقوم بزيارات رسمية إلى كوبا يومي 23 و 24 تموز/يوليو وسورينام يومي 26 و 27 تموز/يوليو، وسيشارك أيضًا في اجتماع لرؤساء وزارات خارجية دول البريكس في البرازيل يومي 25 و 26 تموز/يوليو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يزور كوبا والبرازيل وسورينام في الفترة من 23 إلى 27 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.