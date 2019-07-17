اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020

القاهرة- سبوتنيك. فبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يأتي ذلك "تأكيداً على الدور المهم لدولة الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة لدبي".

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وعلق وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، سلطان الجابر، على القرار، قائلا:

إن اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي يتزامن مع استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020، مما سيتيح لأكثر من 30 مليون من زوار المعرض التعرف على الفعاليات، التي سيتم تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبي عاصمة للإعلام العربي.

وأضاف الجابر، "نحرص على التنسيق والتعاون مع إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية، وجمعيات الصحفيين والكتّاب والأدباء العربية، وجهاز تلفزيون ومؤسسة الإنتاج المشترك لدول الخليج، لإثراء الفعاليات التي سيتم العمل على تنظيمها بمناسبة اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي".

وأكد الوزير الإماراتي على دعم المشروعات والمبادرات الإعلامية الطموحة والمبدعة، التي تساهم بفاعلية في تطوير قطاع الإعلام العربي وتعزيز دوره، والوصول به إلى العالمية من خلال الانفتاح على الثقافات والحضارات.

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واختتمت، أمس، الدورة الحادية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وناقش المكتب التنفيذي التوصيات المقدمة إليه من قبل اللجنة الدائمة للإعلام العربي، لإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام.

وأعد المكتب التنفيذي عددا من التوصيات، ومشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب؛ وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة، وأيضا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.

كما تضمنت أيضًا سبل الارتقاء بالإعلام العربي، بهدف دعم برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية، في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح، كونه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.