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© REUTERS / UMIT BEKTAS
وأكد ضياء الدين، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن توقيع اتفاق اليوم لا يعني شيئا، إذا لم يتم التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري الرئيسية.
كما ذكر أن هذا الأمر واضح لكافة الأطراف السودانية وكذلك أطراف الوساطة الإفريقية والأثيوبية.
يذكر أن قوى الحرية والتغيير وقعت، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية للمرحلة الانتقالية، وفي الوقت ذاته تم تأجيل الوثيقة الدستورية إلى يوم الجمعة 19يوليو/ تموز الجاري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإطاحة بحكم البشير في 11أبريل/ نيسان الماضي، والتي سبقها شهور من الاحتجاجات والاعتصامات.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو "الحرية والتغيير": توقيع الاتفاق السياسي لا يعني شيئا دون الوثيقة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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