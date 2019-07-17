الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل التركي

وأضاف الصحاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تتابع التطورات الخاصة بالحادث مع الجهات الأمنية، والتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل التركي، وأنها تتابع كافة التطورات للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالحادث.

© REUTERS / AZAD LASHKARI

وقتل دبلوماسيون أتراك، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار على مطعم في أربيل، وكان من بين الضحايا نائب القنصل العام التركي.

وأفادت معلومات، أوردتها شبكة "رووداو" الكردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه بين الضحايا.

وذكرت الشبكة الكردية، أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

Advertisements

ونقلت الشبكة عن مراسلها في أربيل، أن عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، كانوا موجودين بموقع الحادث وأن أحد القتلى هو نائب القنصل التركي".

ولفتت الشبكة الإعلامية الكردية إلى أن قوات الأمن توافدت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم، الذي شهد وقوع الحادث".

ونقل موقع "السومرية" عن مصادر أمنية في محافظة أربيل، قولها إن القنصل العام ومرافقيه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه في أربيل.

ورجحت المصادر، وفقا للسومارية، أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.