دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة وكالة ضرائب بلغاريا تتسبب بتسريب بيانات 5 ملايين من 7 ملايين مواطن بلغاري

تسريب بيانات طال معظم المواطنين البلغاريين بعد تعرض 5 ملايين للحادثة بين 7 ملايين مواطن يحملون الجنسية في بلغاريا.

ربما أسوء المخاطر تأتي من الجهة التي مفترض أن تحميك، هذا ما ينطبق حاليًا على البلغاريين الذين تعرضوا لتسريب بياناتهم.

فقد بدأت الحكومة في بلغاريا التصدي لتسريب بيانات طال معظم الشعب البلغاري، ويمكن القول أنه طال جميع البالغين هناك تقريبًا. حيث أن تسريب البيانات وصل 5 ملايين مواطن من العدد الإجمالي للمواطنين البالغ 7 ملايين في البلد الذي يقع جنوب شرق أوروبا.

وصرح وزير المالية البلغاري، فلاديسلاف غورانوف لرويترز، بالقول أن شبكة الوكالة الوطنية للضرائب “National Revenue Agency” تعرضت للاختراق في نهاية يونيو الماضي، فيما قال أحد مدراء الوكالة أن الهجمات الإلكترونية التي طالت البلد كانت منظمة من الخارج. بينما ادعى شخص يقول أنه روسي الجنسية المسئولية عن قيام مجموعته بهذا الهجوم الإلكتروني، وذلك في رسال بريد إلكتروني أرسلها لوسائل الإعلام المحلية.

وبحسب البريد الإلكتروني المرسل لوسائل الإعلام، فإن الهجوم شمل 110 قاعدة بيانات سرية وحساسة شملت بيانات 5 ملايين مواطن.

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وأشار المدعي في رسالته أن التسريب الأولي يحتوي 11 جيجابايت من البيانات، فيما تمتلك المجموعة 10 جيجابايت أخرى.

وبينما توجه عملية الاختراق ضربة موجعة نحو بلغاريا حاليًا، فإن وزير المالية قلل من تأثيرها على الاستقرار المالي في البلاد.

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المصدر:

رويترز

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