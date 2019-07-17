شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تدين مقتل دبلوماسى تركى فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل مقتل دبلوماسى تركى فى أربيل بكردستان العراق.

وقال أحمد الصحاف فى تصريح لـ"روسيا اليوم" "ندين الحادث الذى طال دبلوماسيا تركيا فى أربيل". وأضاف أن الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادثة.