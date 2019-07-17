شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تدين مقتل دبلوماسى تركى فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل مقتل دبلوماسى تركى فى أربيل بكردستان العراق.
وقال أحمد الصحاف فى تصريح لـ"روسيا اليوم" "ندين الحادث الذى طال دبلوماسيا تركيا فى أربيل". وأضاف أن الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية تدين مقتل دبلوماسى تركى فى أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.