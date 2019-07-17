شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أحد أفراد قوة حفظ السلام و6 مدنيين فى هجوم بأبيى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كول ألور جوك حاكم منطقة أبيى الواقعة على الحدود بين السودان وجنوب السودان اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين قتلوا أحد أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وستة مدنيين فى منطقة أبيى المتنازع عليها.
وأضاف جوك "هاجم مسلحون مجهولون أمس سوق أميت بشمال أبيى". وذكر أن هناك طفلا بين المدنيين الذين لاقوا حتفهم.
وقالت الأمم المتحدة فى بيان فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن قوات حفظ السلام كانت فى دورية روتينية وتعرضت لهجوم من مجهولين. وقتل جندى إثيوبى وأصيب آخر كما قتل 5 مدنيين.
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