إسرائيل تعيد 13 قارب صيد لغزة بعد احتجازها لسنوات

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، عن 13 قارب صيد، كانت قد احتجزتهم خلال الأعوام الماضية.

ورست تلك القوارب في مرفأ الصيادين بمدينة غزة، بعد أن وصلت عن طريق البحر.

وقال زكريا بكر، مدير لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي بغزة (غير حكومي) في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365:" وصل بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، 13 قارب صيد أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية، إلى مرفأ الصيادين غربي مدينة غزة".

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وأشار إلى أن القوارب عادت دون محركاتها ومعدات الصيد الخاصة بها.

وذكر "بكر" أنه بإعادة الـ 13 قاربا إلى القطاع، تكون إسرائيل قد سلمت منذ بداية يوليو/ تموز الجاري، 44 قارب صيد من أصل 65 قاربا قررت قبل نحو شهرين الإفراج عنهم.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن النيابة الإسرائيلية أعلنت "أنها تنوي العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها (قرابة 65 قارب)، وذلك وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية ولتقديرات الأوضاع الأمنية".

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