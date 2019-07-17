تركيا.. صناعة الدمى وبيعها تمنح أرامل سوريات أمل الحياة

هطاي/ جيم غينجو/ الخليج 365

تحاول مجموعة من الأرامل السوريات، التمسك بالحياة عبر صناعة الدمى وبيعها في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وبعد أن تنتهي 15 امرأة سورية، في مركز قضاء "ريحانلي" التعليمي، من صناعة الدمى بأشكال مختلفة، ينتقلن لمرحلة بيعها وذلك عبر تسويقها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويهدف المشرفون على المركز، الذي تأسس في العام 2017، بالتعاون بين هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، ومؤسسة "راف" الخيرية القطرية، إلى مساعدة هؤلاء النسوة على مواجهة صعوبات الحياة.

وفي حديث للأناضول، قال مسؤول الورشة "خالد قادور"، إن الأرامل السوريات صنعن 3 آلاف دمية منذ انطلاق العمل في الورشة قبل عام مضى.

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وأضاف أن هذه الدمى يتم بيعها بالولاية وبمختلف المناطق التركية، وذلك بعد التسويق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقي طلبات بخصوص ذلك.

بدورها، أفادت الأرملة السورية "فاضلة حج رضوان"، بأن العمل في الورشة يساعدها رفقة زملائها ماديا ومعنويا.

وأردفت أن عائد هذا العمل يساعدها على إدامة حياتها، وإعالة طفلها، وذلك منذ أن قدمت إلى تركيا هربا من الحرب قبل عدة سنوات.

من جانبها، أكدت "سيلام السلوم"، أن العمل في الورشة يكون مشتركا ومنسقا بين جميع النساء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.