إسرائيل تعلن اعتقال 3 نشطاء من حماس في الضفة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الجيش الاسرائيلي إنه اعتقل 3 فلسطينيين، من سكان الضفة الغربية، بدعوى نقل أموال من قطاع غزة الى الضفة الغربية لصالح حركة "حماس".

وأضاف الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365، الأربعاء، إن الاعتقالات تمت بعد حملة واسعة نفذها مع جهاز الأمن العام "الشاباك" لتتبع طرق نقل الأموال.

وتابع إنه جرى نقل الأموال، دون الكشف عن حجمها، بالتنسيق ما بين نشطاء من "حماس في قطاع غزة والضفة الغربية".

Advertisements

وأشار الجيش الاسرائيلي إلى أن المعتقلين هم: ابراهيم مصفر، وخالد مصفر، وكلاهما من قرية "مزارع النوباني"، إضافة الى محمد أبو سليم من قرية رنتيس.

ومزارع النوباني ورنتيس، تقعان في قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية.

ولم تصدر حركة حماس ردا فوريا على بيان الجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.