القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
قال الجيش الاسرائيلي إنه اعتقل 3 فلسطينيين، من سكان الضفة الغربية، بدعوى نقل أموال من قطاع غزة الى الضفة الغربية لصالح حركة "حماس".
وأضاف الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365، الأربعاء، إن الاعتقالات تمت بعد حملة واسعة نفذها مع جهاز الأمن العام "الشاباك" لتتبع طرق نقل الأموال.
وتابع إنه جرى نقل الأموال، دون الكشف عن حجمها، بالتنسيق ما بين نشطاء من "حماس في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأشار الجيش الاسرائيلي إلى أن المعتقلين هم: ابراهيم مصفر، وخالد مصفر، وكلاهما من قرية "مزارع النوباني"، إضافة الى محمد أبو سليم من قرية رنتيس.
ومزارع النوباني ورنتيس، تقعان في قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية.
ولم تصدر حركة حماس ردا فوريا على بيان الجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعلن اعتقال 3 نشطاء من حماس في الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.