استشهاد موظف في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل العراقية في هجوم مسلح استهدف أحد المطاعم الخارجية التركية حول استشهاد موظف القنصلية بأربيل: نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم

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