"التعاون الإسلامي" تدعو إلى خطط تنموية لدعم القدس

جدة/ الخليج 365

دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، إلى خطط تنموية لدعم مدينة القدس المحتلة، وفضح الممارسات الإسرائيلية فيها.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ في مدينة جدة السعودية، وفق بيان للمنظمة.

ويبحث الاجتماع الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ويترأسه إبراهيم العسّاف، وزير الخارجية السعودي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

وقال العثيمين، إن "الاجتماع يأتي في ظل تصعيد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وطمس معالمها، ومحاولات تغيير وضعها القانوني والتاريخي والسياسي وعزلها عن محيطها الفلسطيني".

وطالب بزيادة دعم العمل السياسي في مجابهة التحديات والممارسات الإسرائيلية في القدس؛ بتنفيذ برامج وخطط تنموية لفائدة المدينة.

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وندد بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك من خلال تكرار اقتحامه وإغلاق بواباته.

ودعا العثيمين إلى فضح الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك في ظل ما تمر به القدس، وتقويض فرص التوصل إلى حل سلمي على أساس حل الدولتين.

كما شدد على أهمية انخراط المجتمع الدولي في عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في جدة، وتباحثا حول "موقف إسرائيل العدواني المتصاعد تجاه القدس"، وفق تغريدة للأول.

وقال تشاووش أوغلو: "سنقف دائما إلى جانب الدولة الفلسطينية، وإخواننا الفلسطينيين".

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