قوات تركية تدمر مواقع لإرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
دمّرت قوات تركية، الأربعاء، أوكارا تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، في إطار عملية "المخلب - 2" المستمرة شمالي العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات المشاركة في العملية استهدفت مخابئ وتحصينات ومغارات للمنظمة الإرهابية.
وأوضحت أن القوات دمرت مغارة مكونة من 5 غرف، و12 وكراً يضم أسلحة وذخائر ومتفجرات، وعبوات مصنوعة يدويا، ومسلتزمات للإرهابيين؛ إلى جانب شاحنة صغيرة، وطائرة بدون طيار "درون"، مؤكدة تدميرها بالكامل.
ومساء الجمعة، انطلقت عملية "المخلب - 2"، ضد إرهابيي المنظمة، شمالي العراق، بمشاركة فرق من الكوماندوز.
يُشار أن المرحلة الأولى من العملية انطلقت في 27 مايو/أيار الماضي.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركيتين على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات إرهابية لا تميز بين الأهداف المدنية والحكومية والعسكرية.
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