بارزاني: حوار مكثف بين أربيل وبغداد لإيجاد حلول جذرية للخلافات

أربيل (العراق)/ عارف يوسف/ الخليج 365

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، أن اللجان المعنية بين أربيل وبغداد ستكثف من الحوارات قريبا لإيجاد حلول جذرية للخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال لقائه، الأربعاء، بوفد بريطاني رفيع مؤلف من الجنرال سير جون لوريمر المستشار الأعلى لوزارة الدفاع البريطانية للشرق الاوسط، وجون ويلكس السفير البريطاني في العراق، والقنصل البريطاني العام في الإقليم جيمس ثورنتن.

وذكر بيان لحكومة الإقليم وصل الخليج 365 نسخة منه، أنه خلال اللقاء بحث الجانبان أهمية استمرار تعاون وتنسيق بريطانيا والتحالف الدولي مع قوات البيشمركة (قوات الإقليم).

Advertisements

من جهته، أشار بارزاني أنه قريبا ستبدأ اللجان المعنية بين أربيل وبغداد بتكثيف الحوارات للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة وفق الدستور.

وأكد بارزاني استمرار التنسيق في مواجهة تحركات تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط حتى الآن في عدد من مناطق العراق.

والثلاثاء، أجرى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، زيارة إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، التقى خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث، فيما وصف زيارته بـ"الإيجابية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.