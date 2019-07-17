شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث باسم قوة بطرابلس: ترحيل شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 لبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم قوة الردع الخاصة فى العاصمة الليبية طرابلس، إن شقيق المفجر الانتحارى الذى هاجم حفلا غنائيا فى مانشستر فى انجلترا عام 2017 يجري ترحيله من ليبيا إلى بريطانيا. وأوضح المتحدث إن هاشم العبيدى الذى كانت تحتجزه قوة الردع الخاصة يجرى نقله جوا إلى بريطانيا تنفيذا لحكم قضائى بترحيله. وكانت بريطانيا طالبت بترحيل العبيدي عام 2017 بعدما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير.

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