شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تدعو لإبداء الآراء حول مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أعلنت وزارة الصحة، عن طرح مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية للمهتمين، ونشرتها بهدف الاطلاع عليها. ودعت الصحة المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة من خلال البريد الإلكتروني: Legal- [email protected]، ‏مؤكدة اهتمامها بآراء المهتمين. وللاطلاع على مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية اتبعهذا الرابط Advertisements

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