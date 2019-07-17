بشرتك حساسة؟ هذا المنظف يناسبك

حذرت مجلة "Elle" الألمانية المرأة صاحبة الجافة والحساسة من استخدام مستحضرات التنظيف المحتوية على الكحول لأنها تتسبب في تهيج البشرة، ومن ثم تتعرض البشرة للاحمرار والشد وتظهر بها البثور والقشور.

وبدلاً من ذلك، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال باستخدام حليب التنظيف "Milk Cleanser"، حيث إنه يعمل على تنظيف بشكل عميق، ولكن برقة ونعومة في الوقت ذاته بفضل قوامه الكريمي، ما يجعله مثاليا للبشرة الجافة والحساسة. كما يعمل حليب التنظيف على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا مخملياً.

وعن كيفية الاستعمال، أوضحت "Elle" أنه يتم وضع كمية صغيرة من المنظف في راحة اليد أو على قطعة من القطن، ثم تدليك البشرة بها لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، ثم ترك المنظف على البشرة لفترة قصيرة حتى يؤتي مفعوله، ثم مسحه بواسطة قطعة من القطن أو شطفه بماء فاتر.

وبهذه الطريقة يمكن إزالة بقايا المكياج الكثيفة بشكل يحافظ على البشرة الجافة والحساسة ويحميها من التهيج.