الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

ورد الحوثي على تصريحات ترامب، التي جدد فيها دعوته إلى خروج إيران من اليمن، عبر تغريدة له على "تويتر"، قائلا: إن "ترامب فشل في معركته مع إيران في مضيق هرمز، فعاد لاستحلاب الخليج عبر اليمن".
وأضاف: "على ترامب أن يستحلب الخليج في لعبته القذرة بعيدا عن اليمن، فتصريحاته لا تشرعن لعدوان غير قانوني، واستمراره في العدوان يؤكد تعمده للإجرام وانتهاك القانون الدولي كونه ونظامه صانع أسوء أزمة إنسانية في العالم وقاتل أطفال اليمن وداعم أنظمة الإرهاب حلفائه بالعدوان على اليمن".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إيران إلى الخروج من اليمن، في اتهام ضمني لطهران بدعم جماعة "أنصار الله".
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